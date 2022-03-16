KPSS tarihleri ne zaman? (2022 Sınav takvimi ve başvuru tarihleri)

Kamuda görev almak isteyen adayların katılacakları Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri ne zaman?

Haberler 16.03.2022 - 15:20

KPSS tarihleri ne zaman? (2022 Sınav takvimi ve başvuru tarihleri)

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022'de yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tarihleri aşağıdaki gibi: 

KPSS TARİHLERİ

EKPSSS başvuruları sona erdi. ise 24 Nisan'da uygulanacak. 


KPSS LİSANS BAŞVURULARI

Lisans başvuruları: 24 Mayıs'ta başlayıp 6 Haziran'da sona erecek. 

KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Bilimleri Sınav tarihi: 31 Temmuz,

KPSS Alan Bilgisi 

1. gün sınavı: 6 Ağustos

2.gün sınavı: 7 Ağustos

KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) Sınavı: 14 Ağustos

KPSS ÖNLİSANS

KPSS Önlisans başvuruları ise 3 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta bitecek. Sınav ise 2 Ekim'de gerçekleşecek.

KPSS ORTAÖĞRETİM

KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 1 Eylülde başlayıp 13 Eylül'de bitecek. Sınav 6 Kasım'da yapılacak.

KPSS DHBT

Başvurular 7 - 17 Ekim tarihleri arasında alınacak. Sınav ise 27 Kasım'da yapılacak. 

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