KPSS tercih kılavuzu 2022: KPSS Lisans, ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlar? (2022 ÖSYM KPSS tercih tarihleri)

KPSS tercihleri, ÖSYM tarafından açıklananan KPSS lisans ve ön lisans sonuçlarının ardından merak ediliyor. 21 Ekim ve 3 Kasım tarihlerinde açıklanan KPSS sınavlarının ardından tercih döneminin başlayacağı tarih sorgulanıyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS tercih kılavuzu 2022: KPSS Lisans, ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlar? (2022 ÖSYM KPSS tercih tarihleri)

tarafından açıklanan lisans ve ön lisans sınav sonuçlarının ardından işlemleri gündeme geldi. KPSS puan türüne göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar, ÖSYM tarafından KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı ve 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Buna göre; KPSS tercih kılavuzunun Aralık ayında yayımlanması ve tercihlerin bu ayda başlaması bekleniyor.

KPSS tercih kılavuzu 2022: KPSS Lisans, ön lisans tercihleri başladı mı, ne zaman başlar? (2022 ÖSYM KPSS tercih tarihleri) - 1

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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