KPSS tercih kılavuzu 2022: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM'de

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri için, ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanması bekleniyor. KPSS sınavları sonrası, girdikleri oturumların puan türüne göre tercih yapacak olan adaylar, KPSS tercih tarihlerini sorguluyor. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman?

KPSS tercih kılavuzu 2022: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM'de

tercihleri ne zaman? sorusunun yanıtı, sınava katılım sağlayan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte puanlarını öğrenen adaylar, yayımlanacak kılavuz sonrasında tercihlerini yapacak. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; KPSS tercih kılavuzu 21 Aralık'ta yayınlanacak. dönemi 28 Aralık tarihine kadar sürecek.

KPSS tercih kılavuzu 2022: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman? Gözler ÖSYM'de - 1

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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