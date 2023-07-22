KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS 2023/1 tercih sonuçları)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercih sonuçları, kamuda görev almak için tercihlerini tamamlayan binlerce aday tarafından sorgulanıyor. 13 Temmuz'da sona eren KPSS 2023/1 tercihler için gözler ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS 2023/1 tercih sonuçları)

2023/1 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından açıklanacak olan KPSS tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta ilan edilmişti. Bu nedenle 13 Temmuz'da biten KPSS tercihlerin ardından, sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

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KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS 2023/1 tercih sonuçları) - 1

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

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