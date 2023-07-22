KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS 2023/1 tercih sonuçları)

2023/1 KPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak olan KPSS tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Peki, KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS 2023/1 tercih sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı.



Geçtiğimiz yıl tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta ilan edilmişti. Bu nedenle 13 Temmuz'da biten KPSS tercihlerin ardından, sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.



ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.



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YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?



Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.