KPSS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'de: Lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS tercih sonuçları için geri sayım başladı. 21-28 Aralık tarihlerinde tamamlanan KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihlerinin ardından sonuçların açıklanacağı gün için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?



KPSS TERCİHLERİ SONA ERDİ



ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçları sonrasında, KPSS tercih işlemleri başladı. 21 Aralık tarihinde başlayan tercihler 28 Aralık'ta son buldu.



KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS tercihlerinin 28 Aralık'ta sona ermesiyle birlikte tercih sonuçları için tarihler gündeme geldi.



ÖSYM tarafından KPSS tercih sonuçları için henüz tarih verilmedi. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.



KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ



ADAYLAR DOĞRUDAN ATANACAK



ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.



Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.