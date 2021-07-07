Bu yıl 1 Temmuz'da başlayan KPSS tercihleri 8 Temmuz tarihinde sona erecek. Tercih döneminde sona gelinmesi ile birlikte KPSS-2021/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu gündeme gelmeye başladı.

Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak temmuz ayının son haftası ya da ağustos ayının ilk haftasında açıklanması ön görülüyor.

Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.