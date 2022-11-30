KPSS tercihleri 2022: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman? (ÖSYM tercih takvimi)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercihleri için bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte, tercih döneminin başlayacağı tarih merak ediliyor. ÖSYM 2022 sınav takvimiyle birlikte KPSS tercihleri için tarih belli oldu. Peki, KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman?

KPSS tercihleri 2022: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman? (ÖSYM tercih takvimi)

lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih kılavuzu için geri sayım başladı. 18 Eylül ve 3-24 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen KPSS sınavlarının ardından, sınava katılım sağlayan adaylar, girdikleri oturumlara göre KPSS tercihlerini yapacak. İşte tarafından belirlenen KPSS tercih takvimi.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; KPSS tercih kılavuzu 21 Aralık'ta yayınlanacak. Tercih dönemi 28 Aralık tarihine kadar sürecek.

KPSS tercihleri 2022: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman? (ÖSYM tercih takvimi) - 1

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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