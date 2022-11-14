KPSS tercihleri 2022: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? (ÖSYM KPSS tercih kılavuzu)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) tercih kılavuzu, sınavların tamamlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarının ardından, tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?



KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı ve 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.



ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.



Buna göre; KPSS tercih kılavuzunun Aralık ayında yayımlanması ve tercihlerin bu ayda başlaması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.



Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.