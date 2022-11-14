KPSS tercihleri 2022: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? (ÖSYM KPSS tercih kılavuzu)

KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağına yönelik araştırmalar sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından tamamlanan KPSS sınavlarının ardından KPSS tercih kılavuzunun yayımlanması bekleniyor. 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarının ardından tercih dönemi için tarih araştırmaları başladı. Peki, KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS tercihleri 2022: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? (ÖSYM KPSS tercih kılavuzu)

Kamu Personel Seçme Sınavı () kılavuzu, sınavların tamamlanmasıyla birlikte, sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarının ardından, tercih işlemlerinin başlaması bekleniyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı ve 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Buna göre; KPSS tercih kılavuzunun Aralık ayında yayımlanması ve tercihlerin bu ayda başlaması bekleniyor.

KPSS tercihleri 2022: KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak? (ÖSYM KPSS tercih kılavuzu) - 1

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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