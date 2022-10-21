KPSS tercihleri ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu)

KPSS tercihleri ne zaman? sorusunun yanıtı, KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS sonuçlarının ardından, P1-P2-P3 puan türüne göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek adaylar KPSS tercih kılavuzunun yayımlanmasını bekliyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS tercihleri ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu)

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KPSS P1-P2-P3 puan türü nedir? (2022 KPSS puan türleri)

Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, KPSS işlemlerinin ne zaman başlayacağı gündeme geldi. Sınav sonuçlarını kontrol eden adaylar şimdi de tarafından yayımlanacak olan KPSS tercih kılavuzunu merak ediyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Buna göre; KPSS tercih kılavuzunun Aralık ayında yayımlanması ve tercihlerin bu ayda başlaması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS tercihleri ne zaman? (2022 ÖSYM KPSS tercih kılavuzu) - 1

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI

2022 KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları ÖSY tarafından 21 Ekim tarihinde açıklandı.

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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