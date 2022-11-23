KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans ve ön lisans tercih kılavuzu)

KPSS tercihlerinin ne zaman başlayacağı, lisans ve ön lisans sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sorgulanıyor. KPSS lisans ve ön lisans sonuçlarının ardından KPSS puan türüne göre tercih yapacak olan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tercih tarihlerini merak ediyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans ve ön lisans tercih kılavuzu)

Kamu Personel Seçme Sınavı () tercihleri için bekleyiş sürüyor. tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında, KPSS-2022/2 Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. yerleştirme işlemleri tarihi belli oldu. Peki, KPSS tercihleri ne zaman?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı ve 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; KPSS tercih kılavuzu 21 Aralık'ta yayınlanacak. dönemi 28 Aralık tarihine kadar sürecek.

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? (2022 ÖSYM KPSS lisans ve ön lisans tercih kılavuzu) - 1

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.

Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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