KPSS tercihleri ne zaman başlayacak? (2022 ÖSYM KPSS ön lisans tercih kılavuzu)

KPSS tercih işlemleri için heyecanlı bekleyiş başladı. ÖSYM tarafından açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarıyla birlikte, tercih dönemi için tarihler merak edilmeye başladı.

P1-P2 ve P3 puan türüne göre KPSS tercihlerini yapacak olan adaylar, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunu bekliyor. İşte ayrıntılar.



KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?



ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı ve 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi.

ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.



Buna göre; KPSS tercih kılavuzunun Aralık ayında yayımlanması ve tercihlerin bu ayda başlaması bekleniyor.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?



KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.



Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.