KPSS'de Alan Bilgisi heyecanı başladı. Sınava son dakikada yetiştiler

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS ) Alan Bilgisi sınavında heyecan başladı.

Sınavın ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Alan Bilgisi sınavında ikinci oturum saat 14.45'te başlayacak.

İlk oturum Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarını kapsıyor.

İknci oturumda ise İşletme, Muhasebe, İstatistik soruları yöneltiliyor.

ADAYLARA 150 DAKİKA SÜRE VERİLİYOR

Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi veriliyor. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum saat 17.15'te sona erecek.

ÜÇÜNCÜ OTURUM YARIN YAPILACAK

KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek.