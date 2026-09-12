KPSS'de Alan Bilgisi heyecanı başladı. Sınava son dakikada yetiştiler
12.09.2026 10:25
Son Güncelleme: 12.09.2026 10:28
Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli olacak.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi oturumları bugün yapılıyor. Sınavın ilk oturumu başladı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi sınavında heyecan başladı.
Sınavın ilk oturumu saat 10.15'te başladı. Alan Bilgisi sınavında ikinci oturum saat 14.45'te başlayacak.
İlk oturum Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri alanlarını kapsıyor.
İknci oturumda ise İşletme, Muhasebe, İstatistik soruları yöneltiliyor.
ADAYLARA 150 DAKİKA SÜRE VERİLİYOR
Her iki oturumda da adaylara 150 dakika cevaplama süresi veriliyor. Birinci oturum saat 12.45'te, ikinci oturum saat 17.15'te sona erecek.
ÜÇÜNCÜ OTURUM YARIN YAPILACAK
KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 13 Eylül Pazar günü saat 10.15'te düzenlenecek. Adaylara 160 dakika cevaplama süresi verilecek. Üçüncü oturum 12.55'te sona erecek.
Bazı adayların sınava son anda girdiği görüldü.
SINAVA SON ANDA YETİŞTİLER
Sınav öncesinde bazı sınav merkezlerinde bilindik görüntüler oluştu.
Adaylar, günün erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının önünde hazır bulundu.
Eskişehir'de saat 10.00'da kapıların kapatıldığı sınava bazı adaylar ise koşarak son anlarda yetişti.