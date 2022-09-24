KPSS'de Lisans Alan Bilgisi 1'inci ve 2'nci oturumları yapıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) yapılan KPSS Lisans Alan Bilgisi 1'inci oturumu, saat 10.45'te başladı. İlk oturumda 'Kamu Yönetimi', 'Uluslararası İlişkiler', 'Çalışma Ekonomisi' ve 'Endüstri İlişkileri' soruları yöneltildi. Sınava girecek adaylar, sabahın erken saatlerinde okulların önünde toplandı, başlama saatinin yaklaşmasıyla üzerleri aranarak sınav salonlarına alındı. Adaylar, salonda ter dökerken, yakınları da dışarıda bekledi.



Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi ikinci oturumu da sona erdi.



ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da düzenlenen oturumların iptal edilmesinin ardından ertelenen 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi ikinci oturumunda adaylara hukuk, iktisat, maliye testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 150 dakika süre verildi.

ÜÇÜNCÜ OTURUM YARIN 10.15'TE



KPSS Alan Bilgisinin üçüncü oturumu, yarın saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.



Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 2 Ekim'de saat 10.15'te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te yapılacak.



ÖSYM takvimine göre sınavların sonuçları, 21 Ekim'de açıklanacak.



Ön lisans mezunlarının gireceği 9 Ekim'de düzenlenecek 2022-KPSS Ön Lisans sonuçları ise 3 Kasım'da ilan edilecek.

