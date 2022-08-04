KPSS'de sızıntı iddiası: Arama yapılan yayınevinin avukatından açıklama

Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) sızıntı iddiasının odağındaki Yediiklim Yayınları'nın avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, yayınevi tarafından kimseye özel olarak soru verilmediğini savundu.

Devlet Denetleme Kurulu'nun suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yediiklim Yayınları'na ait Kızılay ve Ostim'deki iki adreste arama gerçekleştirdi.



"BİR SORU DIŞINDA BİREBİR SORU YOK"

Yayınevinin avukatı Mustafa Serdar Gözüküçük, Ostim'deki aramanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturmanın hızlı, güvenilir ve kamuoyunu tatmin edecek şekilde sonuçlanabilmesi için tüm bilgi ve belgelerin güvenlik birimlerine teslim edildiğini bildirdi.

Bir matematik sorusu dışında birebir sorunun söz konusu olmadığını ancak benzer sorular bulunduğunu anlatan Gözüküçük, bugün basın açıklaması yapacaklarını, ayrıca DDK'ye gerekli bilgilendirme notlarını iletileceklerini ifade etti.

"KİMSEYE ÖZEL OLARAK SORU VERİLMEDİ"



Soru üzerine soruşturma kapsamında gözaltına alınan olmadığını söyleyen Gözüküçük, yayınevinin bu konuda bir sorumluluğu olmadığını iddia etti.



Gözüküçük, "Bunların sadece belli bir öğrenci grubuna veya kendi öğrencilerimize değil, alenileştirilerek Türkiye'deki 980 ilçemize gönderilen, genel testler olduğu ortadadır. Zaten aynı sorular YouTube kanalımızda ve sosyal mecrada, hocalarımızın video çözümlerinde yayınlanmıştır. Hiç kimseye özel olarak soru verilmemiştir." dedi.

NE OLMUŞTU?



İddiaya göre, sınavda çıkan coğrafya, tarih, matematik gibi farklı alanlardaki 20'den fazla soru, sınavdan önce Yediiklim Yayınları'nın deneme sınavlarında yer aldı.



Hatta bazı soruların aynı zamanda kursu da olan yayınevinin sosyal medya platformlarında öğretmenler tarafından çözüldüğü öne sürüldü.



İddia, ÖSYM tarafından yalanlandı.