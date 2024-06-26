KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim başvuru tarihleri, lise mezunu olan ve kamuda çalışmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. ÖSYM takvimiyle KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri paylaşılmıştı. Peki, KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri...

KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri

Yayımlanan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı () takvimi sonrasında ortaöğretim mezunlarının katılım sağlayacağı sınavın başvuru tarihi belli oldu.

KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri - 1

ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri - 2

ORTAÖĞRETİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

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