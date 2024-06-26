KPSS ortaöğretim başvurusu ne zaman? KPSS ortaöğretim başvuru tarihleri

Yayımlanan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) takvimi sonrasında ortaöğretim mezunlarının katılım sağlayacağı sınavın başvuru tarihi belli oldu.
KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak. KPSS ortaöğretim sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.
ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
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