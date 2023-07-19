KPSS'ye bu sene kaç kişi katılacak? ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı

2023 KPSS oturumlarına kısa bir zaman kala, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınava katılacak kişi sayısı açıklandı. KPSS sınavlarında başarı sıralamasına göre kamuda görev alacak olan kişiler, bu yıl sınava kaç kişinin katılacağını merak ediyor. Peki, KPSS'ye bu sene kaç kişi katılacak?

KPSS'ye bu sene kaç kişi katılacak? ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (), 2023- Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

KPSS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ KATILACAK?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak sınavlar, 23 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 23 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 adayın başvuru yaptığını bildirdi.

Bu adayların 572 bin 20'sinin öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacağını belirten Ersoy, 29-30 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına 85 bin 236 adayın, 6 Ağustos'ta uygulanacak ÖABT'ye ise 452 bin 658 adayın başvuru yaptığı bilgisini paylaştı.

KPSS'ye bu sene kaç kişi katılacak? ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı - 1

KPSS SINAV TARİHLERİ

Yayımlanan takvimin ardından, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) oturumları için tarihler açıklandı.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da yapılacak.

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

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