KPSS'ye bu sene kaç kişi katılacak? ÖSYM Başkanı Ersoy açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023-KPSS Lisans Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 23 Temmuz'da, Alan Bilgisi oturumlarının 29-30 Temmuz'da, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumunun ise 6 Ağustos'ta yapılacağını bildirdi.

KPSS'YE BU YIL KAÇ KİŞİ KATILACAK?



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 81 il ve Lefkoşa'da uygulanacak sınavlar, 23 Temmuz'da Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri oturumlarıyla başlayacak.



Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 23 Temmuz'da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 924 bin 168 adayın başvuru yaptığını bildirdi.



Bu adayların 572 bin 20'sinin öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacağını belirten Ersoy, 29-30 Temmuz'da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına 85 bin 236 adayın, 6 Ağustos'ta uygulanacak ÖABT'ye ise 452 bin 658 adayın başvuru yaptığı bilgisini paylaştı.