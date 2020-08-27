Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) 2020 yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite tercih sonuçlarının yayınlanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler yurtlar için araştırmalara başladı. Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar ise KYK yurdu başvuru tarihlerinin açıklanmasını bekliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı sosyal medya üzerinden 2020 KYK yurt başvurularıyla ilgili açıklamada bulundu.

KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

Bakanlığın Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

"Bakanlığımız, ailelerinin bizlere emanet ettiği yüz binlerce üniversiteli gencimizin sağlık, huzur ve güvenliği için gerekli tüm tedbirleri alarak; yurt girişlerinde, odalarda ve yurt içindeki ortak kullanım alanlarında titizlikle uygulanması için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Yurt başvurularınız, bu yıl yaşanan olağanüstü süreç sebebiyle Yükseköğretim Kurulu’nun açıklayacağı akademik takvime göre belirlenecektir."

Geçen sene yurt başvuruları 19 Ağustos'ta başlamıştı. Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuruları, e-Devlet üzerinden alındı.



KYK YURTLARINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

-Yükseköğretim Kurumları Sınavına girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan hazırlık, birinci sınıf öğrencileri ile ara sınıf öğrencilerinin yurt başvuruları; Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav sonuçları açıklandıktan sonra e-devlet portalı üzerinden yapılmaktadır. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilere bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkânı sağlanır, bu öğrenciler ara sınıf öğrencileri ile birlikte başvuru yapacaklardır.



-ÖSYM tarafından ek kontenjanla bir yükseköğretim programına yerleştirilen öğrenciler,



-Özel yetenek sınavı ile yükseköğretim kurumlarına giren öğrenciler, lisansüstü öğrencileri, yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler,



-Başvurularını Genel Müdürlükçe belirlenecek süre içinde e-devlet portalı üzerinden yapacaklardır.



Başvuruların ardından sonuçlar http://sonuc.kyk.gov.tr adresinden duyurulmaktadır.