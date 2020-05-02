KVA Yayınları yayınları kurucusu Koray Varol kimdir?

Koray Varol, 1978 yılında İstanbul’da doğdu.

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nden mezun oldu.

Yüksek lisans eğitimini “8. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersine Yaklaşımı Üzerine Bir Araştırma” konulu teziyle 2010 yılında tamamladı.

Koray Varol üst düzey liseleri hedefleyen öğrencilere yönelik özel hazırlık programının başarısıyla eğitim camiasında ses getirmiş olan bir eğitimcidir.



Koray Varol’un eğitim uzmanlığından önce öne çıkan özelliği bir eğitim sevdalısı olmasıdır. Başarı odaklı bir eğitim koçu olarak öğrencilerini eğitip hayata hazırlarken, vizyoner bakış açısıyla kendisini de sürekli eğitmeye devam eder. Ona göre eğitim bitmeyen bir yolculuktur.



ONLARCA ŞEHİR, ONBİNLERCE ÖĞRENCİ VE VELİ



Koray Varol’un hayatı boyunca en büyük motivasyonu öğrencilerinin okul, sınav ve hayat başarısı olmuştur. Bu amaçla Koray Varol her sene eğitim yoluna düşmekte ve Türkiye’nin onlarca şehrinde, onbinlerce öğrenci ve veliyle buluşarak öğrencilerini başarıya taşıyan multi disipliner bakış açısını anlatmaktadır.



Koray Varol’la Başarı Yolunda ismiyle gelenekselleşen buluşmalarda;

“Başarı ve Motivasyon” konulu konuşmalar yaparak 46 şehirde 180 bin 8. sınıf öğrencisine ulaştı. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde yaklaşık 6500 öğretmene sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde “Çözüm Odaklı Yaklaşım” eğitimi verdi.



6 bin aileye “ders çalışma alışkanlıkları ve hedef belirleme” eğitimleri ile destek oldu.



Yurt içinde ve yurt dışında pek çok eğitime katıldı.

Ulusal medyada uzman eğitimci olarak yazılar yazdı, danışılan biri oldu ve ses getirdi.



HEM ÖĞRENCİ HEM ÖĞRETMEN VE EBEVEYNLER İÇİN REHBER KAYNAK



Kurucusu olduğu KVA Yayınları, onun başarıda sınır tanımayan karakterinin eğitim sevdasıyla buluşmasıyla ortaya çıkmıştır.



Kendisiyle aynı çizgideki yayıncılık ve eğitim kadrosuyla birlikte hazırladığı ‘Eğitimi ve Öğretimi Destekleyen Ders ve Rehberlik Kitapları’ farklı zihin ve öğrenme yapılarına uygun, birebir-açık öğrenme sistemlerini esas alarak hazırlanır ve eğitimden öte faydalar sunması amaçlanır.



Sınav kazandıran iddialı eğitim içerikleri, sadece öğrenciler için değil öğretmenler ve ebeveynler için de birer rehber kaynak olmaktadır.



EĞİTİM UZMANI KORAY VAROL KİMDİR?