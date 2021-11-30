KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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5 Kasım Cuma günü başlayan 2021-2022 dönemi burs ve kredi başvuru süresi 10 Kasım Çarşamba günü sona erdi.



KYK başvuru sonuçları için henüz resmi açıklama gelmedi ancak geçtiğimiz yıl 28 Ekim 3 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından KYK burs sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu konuyla ilgili, 'Sonuçları size ulaştırmak için en kısa sürece bu süreci tamamlayacağız' dedi.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?



Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde devlet tarafından öğrencilere sağlanan burs ödemeleri bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor. Öğencilerin her ay başında T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor.



Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerine ödenen burs miktarı zamlanarak 650 TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl da burs ücretlerine zam yapılması bekleniyor.