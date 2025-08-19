KYK burs başvuru tarihleri 2025-2026: KYK burs başvuruları için gözler GSB duyurusunda

2025-2026 KYK burs başvuruları, üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasına kısa bir zaman kala burs ihtiyacı olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Öğrencilerin hem eğitim hem de özel hayatlarına katkı sağlayan KYK bursları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya çevrildi. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman?



2025 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Geçtiğimiz yıllarda KYK burs başvuruları genellikle üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekim ayında alınmaya başladı.

2025 yılında da benzer bir takvim uygulanması bekleniyor. Ancak resmi tarihleri öğrenmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yapacağı duyurunun takip edilmesi gerekiyor.

