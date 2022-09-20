KYK burs başvuruları ne zaman? (2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuru tarihleri)

KYK burs başvuruları, üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde yer alan konular arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda üniversiteli olan binlerce öğrenci, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen burs imkanından faydalanacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman?



KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvuruları alınacak olan KYK bursları için tarihler henüz belli olmadı.



KYK burs başvuruları geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.



Başvuruların bu yıl yine Kasım ayında başlaması bekleniyor.

KYK KREDİ VE BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?



2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:



Lisans öğrencileri 850 lira



Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira



Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?



Ön lisans öğrencileri,



Lisans öğrencileri,



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.



Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.