KYK burs başvuruları ne zaman? (2022 GSB KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı?)

KYK burs başvuruları için gerim sayım başladı. YKS ek tercih döneminin sona ermesi ve üniversite kayıtlarının da tamamlanmasıyla birlikte, KYK burs ve kredi başvurularının başlayacağı gün için öğrenciler beklemeye başladı. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman? Başvuru tarihleri açıklandı mı?



KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs ve kredi başvuruları bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlayan KYK burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti.



Buna göre; KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl da Kasım ayında başlaması bekleniyor.

BAŞVURULAR e-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlatılacak olan burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.

Başvuru tarihleri belli olur olmaz başvuru detayları kurum tarafından paylaşılacak.

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?



KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;



Ön lisans öğrencileri,



Lisans öğrencileri,



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.



Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.