KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? (KYK burs ne kadar 2019)

KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? sorusu Google'da üniversite öğrencileri tarafından aranırken gözler Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) çevirildi. Peki KYK başvuruları ne zaman başlayacak? KYK burs ne kadar 2019? İşte merak edilenler...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından DGS ek tercihleri 1-7 Ekim'de yapılacak. DGS ek tercihlerinin tamamlanmasının ardından ise KYK burs başvurularının başlaması bekleniyor.

KYK BURSLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2019?



2019 KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? sorusu gündem olurken, burs başvuruları tüm üniversitelerin, yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasın hemen ardından başlayacağı tahmin ediliyor.



Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuruları geçtiğimiz yıl 15 Ekim - 22 Ekim tarihleri arasında alınmıştı.



Öğrencilere ilk burs ve kredi ödemesi ise ocakta yapılmıştı.

KYK BURS NE KADAR 2019?



Geçtiğimiz yıl ödemeler şubat ayından itibaren lisans öğrencileri için aylık 500, yüksek lisans öğrencileri için aylık 1000 doktora öğrencileri için ise aylık bin 500 lira olarak yapılmıştı.



Bu yıl burs ve kredi miktarında artış yapılması bekleniyor.



KYK BURSLARI NE ZAMAN YATIYOR?

KYK ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.

KYK BURSLARINDAN KİMLER YARARLABİLİR ?

- Ön lisans öğrencileri,

- Lisans öğrencileri,

- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.

- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)

- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

e-Devlet üzerinden KYK burs başvurusu sürecinde öğrencilerin ailelerinin maddi ve sosyal durumları hakkında bilgi istenmektedir.

Alınan bilgiler sonucunda burs verilecek öğrenci sayısına göre bir sıralama yapılarak KYK kredi/burs hakkını kazanıp kazanmadığı belirlenir.

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