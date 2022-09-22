KYK burs başvuruları ne zaman, hangi gün başlayacak? (2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvurusu)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından duyurulması beklenen burs ve kredi başvuruları için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaya çevrildi.

Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından KYK yurt sonuçları açıklanmıştı. Binlerce öğrenci şimdi de KYK burs başvuruları için beklemeye geçti. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman?



KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs ve kredi başvuruları bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlayan KYK burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti.



Buna göre; KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl da Kasım ayında başlaması bekleniyor.

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?



KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;



Ön lisans öğrencileri,



Lisans öğrencileri,



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.



Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK BURSLARI NE ZAMAN YATIYOR?



KYK burs ve kredisi ödemeleri her ay, öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre ayın 6. ve 10.günleri arasında hesaplanarak yatırılıyor.