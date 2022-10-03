KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak? (2022 GSB KYK burs başvuru tarihleri)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından açıklanacak olan KYK burs ve kredi başvuru tarihleri araştırılmaya devam ediyor. Öğrencilerin hem eğitim hem de yaşamına destek sağlayan KYK bursları için başvuru tarihlerinin açıklanması bekleniyor. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman yapılacak?



KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs ve kredi başvuruları bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlayan KYK burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti.



Buna göre; KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl da Kasım ayında başlaması bekleniyor.

BAŞVURULAR e-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAK



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlatılacak olan burs ve kredi başvuruları e-Devlet üzerinden alınacak.



Başvuru tarihleri belli olur olmaz başvuru detayları kurum tarafından paylaşılacak.



KYK BURS ÖDEMELERİ NE KADAR?



2022 yılı KYK kredi ve burs ücretleri şu şekilde:



Lisans öğrencileri 850 lira



Yüksek lisans öğrencileri 1700 lira



Doktora öğrencileri 2 bin 550 lira

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?



KYK burs ve kredi başvurularının başlamasına kısa bir zaman kala, kimlerin burs başvurusu yapabileceği belli oldu. buna göre;



Ön lisans öğrencileri,



Lisans öğrencileri,



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.



Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.