KYK burs başvurusu ne zaman? (2022-2023 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri belli oldu mu?)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvuruları geçtiğimiz günlerde tamamlanan KYK yurt başvurularının ardından KYK burs ve kredi başvuruları gündeme geldi.



Üniversite kayıtlarını tamamlayan yüz binlerce öğrenci, KYK burs ve kredi başvurularıyla ilgili yapılacak açıklamaya bekliyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?



KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?



2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri binlerce öğrenci tarafından bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.



Başvuruların yine Kasım ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

BURSTAN HANGİ ÖĞRENCİLER YARARLANABİLİR?



Ön lisans öğrencileri



Lisans öğrencileri,



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.



Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler,



burstan yararlanabilmektedir.



Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.