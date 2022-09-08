KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak? (2022-2023 GSB KYK burs ve kredi başvuru ekranı)

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından merakla beklenen KYK burs başvuruları için tarihler gündeme geldi.

26 Ağustos'ta tamamlanan üniversite kayıt işlemlerinin ardından binlerce öğrenci, eğitim öğretim hayatlarına maddi destek sağlaması için KYK burs ve kredi başvuruları için gün sayıyor. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman yapılacak?



KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başlayacak KYK burs başvurusu için heyecan dorukta. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.



Başvuruların yine Kasım ayının ilk haftalarında başlaması bekleniyor.

KYK BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?



İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibarıyla (ekim) normal öğrenim süresince ödeme yapılmaktadır.

Bu öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılmaktadır.

KYK BURS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

KYK BURSLARINDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?



Ön lisans öğrencileri,



Lisans öğrencileri,



İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.



KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2022-2023 GSB ile KYK burs/kredi başvuruları başladı mı, başvuru tarihi belli mi ve şartları açıklandı mı?

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)



ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir.



Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI



Üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte KYK yurt başvuru sonuçları merakla bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından dün yapılan açıklama sonrasında KYK yurt sonuçları açıklandı.



KYK YURT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

