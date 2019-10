Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularını yapan öğrenciler KYK burs/kredileri başvurularını da gerçekleştirdi. Google'da gündem olan KYK burs/kredi hakkında merak edilenler...



KYK BURS/KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?



Geçtiğimiz yıl 15 Ekim ile 21 Ekim arasında alınan KYK burs/kredi başvuru sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı.



Başvuru tarhileri arasında yıllara göre belirgin bir fark görülmezken KYK burs sonuçlarının kasım ayının ikinci veya üçüncü haftası açıklanması bekleniyor.



KYK BURS/KREDİ SONUÇLARI SORGULAMA



KYK BURS/KREDİ PARALARI NE ZAMAN YATIYOR?



KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre,



T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,



2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,



4-6 ile bitenler her ayın 8'inde



6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.

KYK BURS/KREDİ ÜCRETİ NE KADAR?



2018-2019 eğitim-öğretim yılı için aylık burs-kredi miktarı,



-Lisansta 500 TL



-Yüksek Lisansta 1.000 TL



-Doktorada 1.500 TL



KYK BURS KESİLME ŞARTLARI NELER 2019?



Kredinin kesilme sebebi,



Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski okulunda bir yıldan fazla başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi, öğretim kurumunun kapatılması, kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması, kesin hükümle mahkum olması

hallerinde öğrencilerin öğrenim kredisi kesilmektedir.



Bursun kesilme sebebi,



Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.



Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve aynı öğretim türünde bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir.



KYK BURSUNDAN KİMLER YARARLANABİLİR?



- Ön lisans öğrencileri,



- Lisans öğrencileri,



- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,



- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)



- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabiliyor.

