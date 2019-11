KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından alınan öğrenim kredisi ve burs başvurularının sona ermesinin ardından gözler KYK burs ve kredi sonuçlarında.

Geçtiğimiz yıl 15 Ekim ile 21 Ekim arasında alınan KYK burs başvuru sonuçları 13 Kasım'da açıklanmıştı.

Burs ve kredi başvurularının bu yıl da 13 - 15 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

BURS MİKTARINDA YÜZDE 10 ARTIŞ

Dün AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkacak. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak" açıklamasında bulundu.

KYK ödemeleri T.C kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor. Bu bilgiye göre,



T.C kimlik numarası 0-2 ile arasında bitenler her ayın 6'sında,



2-4 ile bitenler her ayın 7'sinde,



4-6 ile bitenler her ayın 8'inde



6-8 ile bitenler ise her ayın 9'unda ödeme alıyor.