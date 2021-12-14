KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 KYK burs ücreti ne kadar?)

Başvuruları 10 Kasım'da sona eren KYK burs ve kredi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Haberler 14.12.2021 - 15:09

KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 KYK burs ücreti ne kadar?)

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KYK yurtları hakkında merak edilenler

KYK yurtları hakkında merak edilenler

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıl 28 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların sonuçları 7 Aralık tarihinde açıklanmıştı.

KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?

ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün öğrencilere sağladığı aylık burs ve kredi ücretleri her yıl yeniden belirleniyor.

2021 yılı için belirlenen ücret; lisansta aylık 650 TL, yüksek lisansta 1300 TL ve doktorada 1950 TL.

ödemeleri, bir eğitim yılında 12 kez yapılıyor.

Her ay başında öğencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre burs ödemesi gerçekleşiyor.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

Başarısız olma,

Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Bakanlığımıza bağlı yurtlardan "yurttan süresiz çıkarma cezası" alma,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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