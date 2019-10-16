Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler barınma ihtiyaçlarını karşılamak için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvurularını yapmıştı.

KYK tarafından açıklanması beklenen burs ve öğrenim kredisi başvuruları için de beklenen gün geldi.

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları başladı.

Başvuruları 21 Ekim'e kadar devam edecek. KYK burs ve kredi başvuruları e-devlet üzerinden yapılacak.

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BURS BAŞVURULARINDA VERGİ MÜKELLEFİYETİ NEDİR?

KYK burs başvurularında karşımıza çıkan vergi mükellefiyeti demek adına kayıtlı işyeri demek yani vergi levhası ruhsatı olan bir mekan sahibi olması anlamına geliyor. Babanızın Vergi Mükellefiyeti: (Vergi Mükellefiyeti Yok, Gerçek Usulde Vergi Mükellefi, Basit Usulde Vergi Mükellefi) olarak seçeneklendiriliyor. Bu seçeneklerden birini seçerek işlem tamamlanabiliyor. Aileden biri esnaf değilse ticaretle uğraşmıyorsa mükellef bilgileri kısmı boş bırakılıyor.

Geçtiğimiz yıl KYK burs ve öğrenim ödemeleri şubat ayından itibaren lisans öğrencileri için aylık 500, yüksek lisans öğrencileri için aylık 1000 doktora öğrencileri için ise aylık bin 500 lira olarak yapılmıştı.



Bu yıl burs ve kredi miktarında artış yapılması bekleniyor.



KYK BURSLARI NE ZAMAN YATIYOR?



KYK ödemeleri TC kimlik numarasının son rakamına göre her ayın 6. ve 10. günleri arasında yapıyor.



KYK BURSLARINDAN KİMLER YARARLABİLİR ?



- Ön lisans öğrencileri,



- Lisans öğrencileri,



- İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler,



- Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri, (hazırlık sınıfında burs verilmez)



- ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,



- Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabiliyor.

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