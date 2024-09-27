KYK bursu ne kadar? 2025'te KYK bursu ne kadar olacak?

İlk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile halen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşları için burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Öte yandan KYK burs miktarının şu an ne kadar olduğu ve 2025 yılında ne kadar zamlanacağı merak ediliyor. İşte, 2024-2025 KYK burs zammında son durum...



KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?



2023-2024 eğitim öğretim yılında ön lisans ve lisans öğrencileri için burs ücreti aylık 2 bin TL olarak belirlenmişti.



Burs ödemeleri yüksek lisansta 4 bin TL, doktorada 6 bin TL olarak güncellenmişti.



KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİNE ZAM GELECEK Mİ?



2025 yılının başında KYK burs ve kredi ücretlerinin zamlanması bekleniyor.



Zamlı KYK burs ödemelerinin 2025 Ocak ayından itibaren hesaplardan olması bekleniyor.



Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.