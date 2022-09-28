KYK ek tercih yurt başvuruları ne zaman yapılacak? (2022 GSB ek tercih yurt başvuru ekranı)

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından ek tercih yurt başvuruları için meraklı bekleyiş sürüyor. KYK yurt sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte birçok öğrenci yurt kayıt işlemlerini tamamladı.

Fakat YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni öğrencilerin üniversite kayıt işlemleri yapıldı ve öğrenciler KYK ek tercih yurt başvurularını sorgulamaya başladı. Peki, KYK ek tercih yurt başvusu ne zaman?



KYK EK TERCİH YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?



Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı KYK yurtlarına yedek alımlar sürmeye devam ederken bir yandan da ek tercih yurt başvuruları için tarihler araştırılıyor.



KYK ek tercih yurt başvurusu hakkında GSB'den henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KYK BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından KYK burs ve kredi başvuruları bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 5 Kasım'da başlayan KYK burs başvuruları 8 Kasım'da sona ermişti.



Buna göre; KYK burs ve kredi başvurularının bu yıl da Kasım ayında başlaması bekleniyor.