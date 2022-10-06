KYK ek tercih yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları)

KYK ek tercih yurt başvuruları, DGS ek tercih işlemlerinin başlamasının ardından sorgulanmaya başlamıştı. KYK ek tercih yurt başvuruları, yatay geçiş, dikey geçiş, yüksek lisans, doktora, ek kontenjan ve özel yetenek öğrencileri için 5 Ekim'de tamamlandı ve öğrenciler ek tercih yurt başvuru sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki, KYK ek tercih yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK ek tercih yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 KYK ek tercih yurt başvuru sonuçları)

ek tercih yurt sonuçları için tarih araştırmaları başladı. KYK ek tercih yurt başvurularının dün tamamlanmasıyla birlikte, binlerce öğrenci barınma ihtiyaçlarının karşılanması için ek tercih yurt sonuçlarını bekliyor. Peki, KYK ek tercih yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KYK ek tercih yurt başvuruları 5 Ekim tarihinde tamamlandı. Fakat KYK ek tercih yurt sonuçları için GSB'den henüz bir açıklama gelmedi.

Tarihler belli olur olmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

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