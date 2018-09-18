Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yurtlarda kalan öğrencilere verilen günlük 11 TL tutarındaki beslenme yardımının günlük 12 buçuk TL'ye yükseltildiği belirtildi.
Aylık tutarın ise 330 TL'den 375 TL'ye çıktığı ifade edildi. 17 Eylül'den itibaren geçerli yeni rakamlarla kahvaltı için 4 TL, akşam yemeği içinse 8 buçuk TL beslenme yardımı verilecek.
Yurtlarda ücretsiz olarak kalan şehit ve gazi çocuklarıyla anne babası vefat etmiş öğrencilere ise günlük 22 buçuk TL beslenme yardımı ödenecek.
Kredi ve Yurtlar Kurumu, yemek fiyatlarını ise piyasa ortalamasının yüzde 35 altında uygulayacak.