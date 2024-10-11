KYK yedek yurt başvuruları ne zaman?
Üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencilerinin GSB Yurt başvuru sonuçları belli oldu. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 13 Ekim Pazar günü saat 23.00'a kadar e-Devlet üzerinden tamamlaması gerekiyor. Peki, KYK yedek yurt başvuruları ne zaman?
Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ek kontenjanla üniversitelere yerleşen öğrencilerin 2024-2025 eğitim öğretim yılı GSB Yurt başvuruları sonuçlandı. Üniversitelere ek kontenjan ve özel yetenekle yerleşen, yatay/dikey geçiş yapan öğrenciler ile yüksek lisans/doktora öğrencileri, GSB Yurt başvuru sonuçlarını e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
KYK YEDEK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?
Yedek sırası bekleyen öğrenciler için yerleştirmeler devam edecek.
Yurtlara yerleşmek isteyen öğrencilerin her hafta güncellenen yedek sırasını takip etmesi gerekiyor.
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