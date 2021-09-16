KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber farklı şehirlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için araştırmalara başladı.



Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar KYK yurdu başvurularını yaptı.



KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI



Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yaptı.



Bakan Kasapoğlu KYK yurt sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Üniversiteli arkadaşlarım, GSB Yurtları başvuru sonuçlarınız belli oldu.



Yoğun başvuruları hızlı ve objektif bir şekilde 12 farklı kurumdan verilerle değerlendirerek sonuçlandırdık. Yeni yuvanızda sizi ağırlamak için sabırsızlanıyoruz.



Sonuçlar için: https://t.co/yD3AXGGP7j pic.twitter.com/Ox7aN6fCdk — Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) September 16, 2021





E-DEVLET KYK BAŞVURU SAYFASI

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?



Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınma imkanından faydalanılabiliyor. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanıyor.



1. TİP KYK YURTLARI



KYK YURT ÜCRETİ : 230



DEPOZİTO ÜCRETİ: 314



2. TİP KYK YURTLARI



KYK YURT ÜCRETİ: 250



DEPOZİTO ÜCRETİ: 342



3.TİP KYK YURTLARI



KYK YURT ÜCRETİ: 290



DEPOZİTO ÜCRETİ: 342



4.TİP KYK YURTLARI



KYK YURT ÜCRETİ: 325



DEPOZİTO ÜCRETİ: 444



5.TİP KYK YURTLARI



KYK YURT ÜCRETİ: 360



DEPOZİTO ÜCRETİ: 492



6 TİP KYK YURTLARI



KYK YURT ÜCRETİ: 390



DEPOZİTO ÜCRETİ: 533



KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?



KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınıyor. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor.



Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenebiliyor.



KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?



Yurdun büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte, KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 kişiliktir. Yurt başvurusu yapılırken kaç kişilik odalarda kalacağınızla ilgili bir tercih yapılamıyor.



KYK YURTLARINDA İNTERNET, TELEVİZYON VAR MI?



KYK yurt odalarında televizyon bulunmaz. Televizyon genellikle yurt kantinlerinde bulunur. KYK yurtlarında internet mevcuttur. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz.



KYK YURTLARINDA ÇAMAŞIR YIKAMA



Her yurdun içerisinde çamaşırhane mevcuttur. Bu çamaşırhanelerde çamaşırlarınızı ücretsiz bir şekilde yıkayabilirsiniz. Çamaşırları yıkarken deterjan ve yumuşatıcı masrafı öğrencilere aittir.



Ayrıca KYK tarafından öğrencilerin güvenliği amacıyla odalarda bazı yasaklar getirilmiştir. Yasaklı eşya bulundurmanız durumunda ceza alınabiliyor.