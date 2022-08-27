KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022-2023 KYK yurt başvuru sonucu sorgulama)

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında başlayan KYK yurt başvuruları için artık son günlere girildi. 24-28 Ağustos tarihleri arasında alınacak olan başvurular sonrasında öğrenciler sonuçlar için beklemeye başlayacak.

Yarın sona erecek olan KYK yurt başvurularının ardından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı merak ediliyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?



KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos tarihinde sona erecek.



Başvuru sonuçlarının Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?



KYK yurt başvurularının erişime açılmasıyla birlikte, kazandıkları üniversitelere kayıtlarını yaptıran öğrenciler yurt başvurularının nasıl yapılacağını merak etmeye başladı.



24 Ağustos'ta başlayan KYK yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi almaları veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekiyor.



KYK BURS BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?



2022 KYK burs başvuru tarihleri binlerce öğrenci tarafından bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri henüz belli olmazken geçen yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.