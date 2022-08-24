KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamalarının ardından başladı. Farklı şehirlerde barınma ihtiyaçlarını karşılamak için KYK yurt başvurularında bulunan öğrenciler şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor.Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Kredi ve Yurtlar Kurumu tarih verdi mi?



KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



24 Ağustos tarihinde başlayan KYK yurt başvuruları 28 Ağustos tarihinde sona erecek.



Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından başvuru sonuçlarının Eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

KYK YURT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?



KYK yurt başvuru işlemi, E-Devlet aracılığıyla tamamlanabilecek. Toplam 9 adımdan oluşacak olan KYK yurt başvurusu için müracaatesnasında bazı bilgilere ihtiyaç duyulacak. Örgün eğitime kaydı olmayan, öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma alan, sabıka kaydı bulunan, 6 ay ve daha fazla hapis cezası bulunan, bulaşıcı hastalığı olan, akıl ve ruh sağlığı yerinde olmayan, yurt başvurusunda bulunduğu belediye sınırları içerisinde ailesi ikamet eden öğrenciler, KYK yurt imkanından faydalanamayacak.