KYK yurt başvuru sonuçları için geri sayım! GSB KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? (2022 KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı)

KYK yurt sonuçları, YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte gündeme gelen konular arasında yer alıyor.

22-26 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan üniversite kayıtlarının ardından, KYK yurt başvuruları da geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Peki, KYK yurt sonuçları için tarih verildi mi?



KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından 24-28 Ağustos tarihleri arasında erişime açıldı ve yurt başvuruları tamamlandı.



Geçtiğimiz yıl Eylül ayında açıklanan yurt başvuru sonuçlarının bu yıl da Eylül ayının ilk veya ikinci haftası itibariyle açıklanması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?



2022 KYK burs başvuru tarihleri binlerce öğrenci tarafından bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.

KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KONAKLAMA İMKANI



Kasapoğlu, 81 ildeki KYK yurtlarında gençlerin yaz aylarını etkin bir şekilde hareket halinde geçirmeleri amacıyla uygulanacak projenin detaylarını bakanlık merkezinde açıkladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlerin 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayabileceklerinin müjdesini verdiğini hatırlatan Bakan Kasapoğlu, "(Seyehatsever.gsb.gov.tr) adresi bugün itibarıyla yayına başladı. 81 ilimizdeki öğrenci yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında genç seyyahları bekliyor. Tüm gençlerimize yaz döneminde ömürleri boyunca unutamayacakları, keyifli, öğretici ve heyecan dolu yolculuklar temenni ediyorum." ifadelerinde bulundu.

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