YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir üniversiteye gitmeye hak kazanan öğrenciler barınma ihtiyaçlarını karşılamak için arayışa geçti. Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda (KYK) kalmak isteyen öğrenciler KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak diye sorgulamaya başladı.
KYK resmi internet sitesinde başvurulara dair henüz resmi bir açıklama yayınlanmadı.
YURT ÜCRETLERİ
KYK sitesinde yer alan bilgiye göre aylık yurt ücreti 168 TL olarak, standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 180-285 TL olarak ve K.K.T.C’de bulunan yurtların aylık ücreti 300 TL olarak belirlendi.