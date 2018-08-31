ÖSYM, üniversite yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

Üniversitelere yerleşen adaylar barınma ihtiyacını karşılamak için ev ve yurt arayışına geçti.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) başvuruları ise üniversite kayıtları ile aynı gün 3 Eylül'de başlayacak.

KYK başkan yardımcısı Sinan Aksu, "Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıklamasının ardından bu yıl 400 bin öğrencinin yurt müracaatında bulunmasını beklediklerini ifade ederek, "Yeni dönemde yurtlarımızın büyük bir çoğunluğunu üniversitelerimizin kampüsleri içine inşa ediyoruz. Bu, öğrencilerimiz açısından önem arz ediyor. 3 Eylül'de üniversite kayıtları başlayacak, aynı gün bizim de yurt müracaatlarımız başlayacak. Müracaatların ardından bir hafta gibi kısa bir sürede gerekli araştırmaları yaptıktan sonra öğrencilerimizi yurtlarımıza yerleştireceğiz" diye konuştu.

YURTLARDA KALAN ÖĞRENCİLERDEN YAZIN ÜCRET ALINMAYACAK

Resmi Gazete'de yer alan Bakanlar Kurulu kararına göre, KYK tarafından işletilen öğrenci yurtlarında temmuz ve ağustos aylarında fiilen barınmayan öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak.

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