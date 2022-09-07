KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? KYK yurt kayıt ücreti ne kadar? (2022 KYK yurt kayıt ekranı)

KYK yurt kayıtlarının ne zaman yapılacağı ve yurt kayıtları için son tarihin ne zaman olduğu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sosyal medya adresinden yayınlanan duyuruyla birlikte belli oldu. Peki, KYK yurt kayıtları ne zaman yapılacak? KYK yurt kayıt ücreti ne kadar?



KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN?



KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, yurt kayıtları gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, 1. faz yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtilerek son kayıt tarihi duyuruldu.



Buna göre; KYK yurt kayıtları 7-9 Eylül arasında yapılacak. Soın kayıtlar 9 Eylül tarihinde tamamlanmış olacak.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?



KYK yurtlarına ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir.



İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.

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