KYK yurt sonuçları açıklandı | Gözler GSB KYK yurt başvuru sonuçlarında! (2022 e-Devlet KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı)

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 24-28 Ağustos tarihleri arasında tamamlanan KYK yurt başvurularının ardından gözler sonuçların açıklanacağı güne çevrilmişti.

KYK yurt başvuru sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu tarafından geldi. İşte e-Devlet KYK yurt sonuçları sorgulama ekranı.

BAKAN KASAPOĞLU AÇIKLADI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, birinci faz yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu açıklamasında, "(KYK) Birinci faz yer yerleştirmede tarihimizin en yüksek yerleştirme oranını yüzde 80 ile gerçekleştirdik." dedi.

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KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?



2022 KYK burs başvuru tarihleri binlerce öğrenci tarafından bekleniyor. KYK burs ve kredi başvuru tarihleri ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular 5 Kasım'da başlayıp 8 Kasım'da sona ermişti.

BAŞVURU SAYISI 415 BİN 305 OLDU



Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu açıklamalarında;



"Bildiğiniz gibi bu yıl 1 milyon 5 bin 490 gencimiz üniversitelerine yerleşti. Üniversiteye yerleşen gençlerin 154 bin 859'u açık öğretimde, 850 bin 631'i ise örgün öğretimde eğitimlerini sürdürecekler.



Örgün eğitimde üniversite hayatlarını sürdürecek öğrencilerin ise 502 bin 295’i bulundukları şehirden başka bir şehirde üniversiteye yerleşti. Bu sayıya bir kez daha dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü bu sayı önemli. 502 bin 295 sayısı, bu yıl üniversite okumak için başka şehirlere giden yeni öğrencileri ifade ediyor. İşte GSB yurtlarımız için başvurmaya hak kazanan kitlenin büyüklüğü tam olarak budur.



Üniversiteye ilk defa başlayacak 316 bin 460 öğrencimiz yurt için başvurusunu tamamladı. Ara sınıflarda ise 98 bin 845 öğrencimiz yurtlarımıza başvuru yaptı. Yani 2022- 2023 eğitim öğretim dönemi için birinci sınıf ve ara sınıflar olmak üzere toplamda 415 bin 305 gencimiz GSB yurtlarına başvuru yapmış bulunuyor.



Başvuran öğrencilerimizin 169 bin 899'u erkek, 245 bin 406'sı kızlardan oluşuyor. Bu sayılar, yurtlarımızın hem gençler hem de aileleri nezdinde ne kadar büyük bir güven kazandığını gösteriyor."

