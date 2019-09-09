Üniversite okuyacakları şehirde KYK'nin barınma hizmetinden faydalanmak isteyen öğrenciler için KYK yurt 2. yedekler açıklandı. Peki 1. yedekte yerleşemeyen öğrenciler için süreç nasıl? KYK yedek başvuruları nasıl gerçekleşiyor? İşte merak edilenler...
KYK YEDEK YURT SONUÇLARI
KYK'da barınma hakkı elde eden öğrenciler için yurt başvuruları bugün açıklandı.
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KYK YURT BAŞVURUSU 2019 2020
Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aktarılan bilgiye göre bu dönem 3 yedek yerleştirilmesi yapılacak.
1. yedek başvuruları 5 Eylül 2019'da yapıldı
2.yedek başvuruları 9 Eylül 2019'da yapıldı
3.yedek başvuruları 12 Eylül 2019'da alınacak.
Yapılacak 3 yedek işlemlerinin ardından her pazartesi ve perşembe kontejan durumları kontrol edilerek yerleştirmeler yapılmaya devam edilecek.