KYK Yurt Time başvuru sonuçları açıklandı! İşte sorgulama ekranı
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında hayata geçirilen Yurt-Time Spor Projesi’nin başvuru sonuçları açıklandı. 2023-2024 eğitim öğretim yılı itibarıyla Yurt-Time Spor ve Yurt-Time Pro olarak iki farklı alanda gerçekleştirilen projeye binlerce genç başvuru yapmıştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında hayata geçirilen Yurt Time Spor projesinin başvuru sonuçları ilan edildi. 1 Ekim – 31 Ocak tarihleri arasında birinci dönemi uygulanacak projeye 88 bin 160 öğrenci başvurdu.
10 BİNE YAKIN ÖĞRENCİ GÖREV ALACAK
Akademik başarı ve burs/kredi durumu esas alınarak değerlendirilen başvuruların sonucuna göre projenin ilk döneminde 9 bin 585 öğrenci görev alacak.
Gençler idare asistanlığı, çamaşırhane sorumluluğu, kütüphane sorumluluğu, yemekhane sorumluluğu gibi ağır iş gerektirmeyen görevlerde yer alarak hem ekonomik kazanç elde edecek hem de çalışma hayatına dair deneyim kazanacaklar.
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