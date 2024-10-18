KYK yurt yedek sonuçları açıklandı (Yedek yurt sonucu sorgulama)

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt yedek sonuçları açıklandı. 18 Ekim tarihli KYK yurt sonuçlarına göre yedek yerleştirme hakkı kazanan öğrenciler, e-Devlet üzerinden yurt yedek sonuçlarını öğrenebilecek.

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı (Yedek yurt sonucu sorgulama)

yurt yedek sonuçları, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi internet adresi üzerinden duyuruldu. 2024-2025 öğretim dönemi 18.10.2024 tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları kygm.gsb.gov.tr adresinden ilan edildi. 

KYK yurt yedek sonuçları açıklandı (Yedek yurt sonucu sorgulama) - 1

Yedek yerleştirme sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açıldı. Sonuçlar https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama linkinden görüntülenebilecek.

2024-2025 öğretim dönemi 18.10.2024 tarihli yurt yedek yerleştirme sonuçları için tıklayınız.

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