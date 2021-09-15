KYK yurtları hakkında merak edilenler (Odalar kaç kişilik, odalarda internet var mı?)

Üniversite öğrencilerinin büyük bir sabırsızlıkla beklediği KYK yurt başvuruları dün (6 Eylül Pazartesi) itibari ile alınmaya başlandı.

KYK yurdunda kalmak isteyen öğrenciler yurt başvurularını 12 Eylül 2021 tarihine kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler.

KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda ücret ödenerek barınma imkanından faydalanılabiliyor. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücretleri uygulanıyor.



1. TİP KYK YURTLARI



KYK YURT ÜCRETİ : 230



DEPOZİTO ÜCRETİ: 314



2. TİP KYK YURTLARI



KYK YURT ÜCRETİ: 250



DEPOZİTO ÜCRETİ: 342



3.TİP KYK YURTLARI



KYK YURT ÜCRETİ: 290



DEPOZİTO ÜCRETİ: 342



4.TİP KYK YURTLARI



KYK YURT ÜCRETİ: 325



DEPOZİTO ÜCRETİ: 444



5.TİP KYK YURTLARI



KYK YURT ÜCRETİ: 360



DEPOZİTO ÜCRETİ: 492



6 TİP KYK YURTLARI



KYK YURT ÜCRETİ: 390



DEPOZİTO ÜCRETİ: 533



KYK YURT ÜCRETLERİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENİR?



KYK yurt ücretleri aylık olarak tahsil ediliyor. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınıyor. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade ediliyor.



Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenebiliyor.

KYK YURTLARI KAÇ KİŞİLİK?

Yurdun büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte, KYK yurt odaları 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12 kişiliktir. Yurt başvurusu yapılırken kaç kişilik odalarda kalacağınızla ilgili bir tercih yapılamıyor.

KYK YURTLARINDA İNTERNET, TELEVİZYON VAR MI?



KYK yurt odalarında televizyon bulunmaz. Televizyon genellikle yurt kantinlerinde bulunur. KYK yurtlarında internet mevcuttur. İnternete giriş için kimlik numaranız ve belirlediğiniz şifreyi kullanabilirsiniz.

KYK YURTLARINDA ÇAMAŞIR YIKAMA



Her yurdun içerisinde çamaşırhane mevcuttur. Bu çamaşırhanelerde çamaşırlarınızı ücretsiz bir şekilde yıkayabilirsiniz. Çamaşırları yıkarken deterjan ve yumuşatıcı masrafı öğrencilere aittir.

Ayrıca KYK tarafından öğrencilerin güvenliği amacıyla odalarda bazı yasaklar getirilmiştir. Yasaklı eşya bulundurmanız durumunda ceza alınabiliyor.

