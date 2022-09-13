KYK yurtları ne zaman açılacak? (2022-2023 KYK yurt ücretleri ne kadar?)

KYK yurtlarının açılış tarihi, KYK yurt kayıtlarını tamamlayan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 7 Eylül'de açıklanan KYK yurt başvuru sonuçlarının ardından bir yurda kayıt hakkı kazanan öğrenciler, yurtların açılacağı günü bekliyor. Peki, KYK yurtlar ne zaman açılacak?



KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



KYK yurtlarına yerleşen adayların kayıt işlemleri ise 14 Eylül 2022 tarihinde saat 23.00'te son bulacak.



Fakat KYK yurtlarının açılış tarihine yönelik Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. KYK yurtlarının eylül ayının sonuna doğru açılması bekleniyor.

KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?



KYK yurtlarına ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir.



İlgili banka ATM'lerinde veya Kredi/Yurt e-Ödeme ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.