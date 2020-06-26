KYK yurtlarından kayıt sildirmek isteyen öğrenciler için son gün 6 Temmuz

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında kalmayacak öğrenciler için 6 Temmuz 2020 kayıt sildirmek için son gün olarak belirlendi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre kayıt sildirme işlemi yaptıracak öğrencilerin, kayıt sildirme dilekçelerini posta yoluyla yurt müdürlüğüne ulaştırması yeterli olacak.

KYK'nın internet sitesinde yer alan duyuru şöyle:

"2020-2021 eğitim-öğretim yılında Bakanlığımıza bağlı yurtlarda barınmayacak öğrencilerimizin kayıtlarını 6 Temmuz 2020 tarihine kadar sildirmeleri gerekmektedir.



Yurt malzemelerini eksiksiz olarak teslim eden öğrencilerimiz, yurtlara gelmelerine gerek olmaksızın yurt kayıtlarının silinmesine dair talep dilekçelerini İadeli Taahhütlü-APS posta yoluyla yurt müdürlüğüne ulaştırmaları; yurt malzemelerini teslim etmeyen öğrencilerimiz ise bizzat yurt müdürlüklerine başvurmaları halinde kayıt sildirme işlemlerini yaptırabileceklerdir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü"

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